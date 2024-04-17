"Я пишаюся тим, що я тут з першого дня. Моя гордість не страждає від того, що бувають хороші чи погані часи. Я пишаюся тим, що граю за ПСЖ, що представляю клуб зі столиці моєї країни, і це щось особливе для мене, адже я виріс тут. Такі вечори, як цей, як парижанину, чудові, це точно. Але тепер ми зробили ще один крок вперед, і нам треба не перенапружуватися.

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Я мрію виграти Лігу чемпіонів з Парижем, це точно. Це ще один крок вперед, який ми зробили проти великої команди. Я бажаю їм удачі, але тепер наша черга, і ми зробимо все можливе, щоб потрапити на Вемблі.

Що ми готові йти до фіналу. Ми чудова команда, і ми зіграли чудовий матч як команда і як група. Ми працювали шість днів з думкою про те, що переможемо, і це, безумовно, великий день для клубу. І я вітаю весь персонал команди.

Навіть якби ми програли, я все одно пишався б тим, що я парижанин. Але в таку ніч, як ця, гордість ще більша. Ми дуже щасливі, ми перемогли команду, яку хотіли перемогти. Я дуже хочу привітати команду. Ми готувалися до матчу шість днів з думкою, що переможемо в Барселоні і пройдемо кваліфікацію. Ми дуже задоволені.

Ця перемога і для них теж. Вболівальники подолали довгий шлях, і їм було важко. Нам не дуже допомогли з організацією матчу та придбанням квитків. Це був просто кошмар! Ми подумали про них і дуже щасливі. Я сподіваюся, що всі зможуть повернутися додому, тому бережіть себе і свої сім'ї. Ми всі разом йдемо до півфіналу", – цитує француза Le Parisien.

Також у Мбаппе запитали про те, чи змінила перемога його думку про майбутнє. Форвард ПСЖ лаконічно відповів: "Ні, ні, ні".

Нагадаємо, що Кіліан оформив дубль у матчі з Барселоною, що дозволило парижанам пройти у півфінал, де вони зіграють з Борусією.

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