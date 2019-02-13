Мбаппе догнал Зидана и Роналдо по количеству голов в Лиге чемпионов

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отметился забитым голом в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед. Он стал для француза 14-м в рамках турнира.

Чтобы забить 14 голов в Лиге чемпионов, 20-летнему Мбаппе понадобилось провести всего 24 матча. Одни из Лучший французских игроков в истории футбола Зинедин Зидан достиг этой отметки в 80 играх.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ – 0:2 – видео голов и обзор матча

По 14 голов в Лиге чемпионов также забили такие известные экс-футболисты как Роналдо, Мирослав Клозе, Адриано, Давид Вилья и Робер Пирес.

Лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов в данный момент является нападающий Ювентуса Криштиану Роналду, забивший 121 гол.

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