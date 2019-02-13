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Мбаппе догнал Зидана и Роналдо по количеству голов в Лиге чемпионов

09:11 679 Читати українською
Мбаппе догнал Зидана и Роналдо по количеству голов в Лиге чемпионов
Килиан Мбаппе / фото из соцсетей

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отметился забитым голом в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед. Он стал для француза 14-м в рамках турнира.

Чтобы забить 14 голов в Лиге чемпионов, 20-летнему Мбаппе понадобилось провести всего 24 матча. Одни из Лучший французских игроков в истории футбола Зинедин Зидан достиг этой отметки в 80 играх.

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По 14 голов в Лиге чемпионов также забили такие известные экс-футболисты как Роналдо, Мирослав Клозе, Адриано, Давид Вилья и Робер Пирес.

Лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов в данный момент является нападающий Ювентуса Криштиану Роналду, забивший 121 гол.

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Лига чемпионов1/8 финалаОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - ПСЖ: Вторник 12 февраля 2019

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 2
ПСЖ
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Теги
Лига чемпионов Манчестер Юнайтед - ПСЖ ПСЖ ПСЖ Видеоновости Роналдо Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Зинедин Зидан Зинедин Зидан
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