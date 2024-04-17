"Я очень горжусь командой. Ты всегда должен надеяться на день, который изменит все. Сегодня был именно такой. Мы очень счастливы, вдохновлены, мы в полуфинале.

Удаление Араухо и дубль Мбаппе в видеообзоре матча Барселона – ПСЖ – 1:4

Думаю, мы невероятно начали матч. Мы читали Барсу, контролировали мяч, показывали качественный футбол. Барселона впервые зашла в нашу штрафную площадку и сразу забила. Как по мне, это очень несправедливо. Но мы не меняли свой подход к игре.

Я не пересматривал удаление Араухо. Конечно, Барсе стало тяжелее, а для нас это было облегчение.

Конечно, мы верим, что можем выиграть ЛЧ. Это наш дух, наша надежда. Вы можете почувствовать это на стадионе от каждого болельщика. Мы демонстрируем правильную преданность делу и характер, чтобы дойти до конца. Для меня очень тяжело играть против Барсы. Ментально, эти ощущения... Это очень трудно", – резюмировал Луис Энрике в послематчевом комментарии.

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