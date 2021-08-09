"Капитанская повязка – это просто повязка. Каждый может проявить лидерские качества и подсказать партнерам во время матча. Капитан просто выводит команду на поле, не больше. Но в команде были шутки после игры с Генком, без этого никак.

Шахтар – Генк: предматчевая пресс-конференция Роберто Де Дзерби

У нас есть тактические занятия перед каждым матчем, у каждого футболиста отдельные задачи на каждый матч. Нет такого, что Матвиенко постоянно выполняет одно и то же. Все зависит от позиции и соперников. Я готов играть и в центре обороны, и на фланге.

В первом матче я действовал против Ито. Сильный быстрый форвард. Мы подготовились к тому матчу, знали, как они будут играть. Так и произошло, выполнили тренерскую установку. Сегодня у нас будет вечерняя тренировка, на которой тренер даст установку на матч, определит задачи. Мы всегда хотим играть в свой футбол, контролировать мяч. Мы точно не будем бояться соперника", – сказал Матвиенко.

Заметим, первая встреча Генка и Шахтера в Бельгии завершилась победой "горняков" со счетом 2:1. Ответный матч запланирован на 10 августа. Стартовый свисток на НСК Олимпийский прозвучит в 20:30.

Шахтер – Александрия: первое поражение Де Дзерби в УПЛ, продолжение неудачной серии перед ЛЧ, дебютный гол чемпиона мира