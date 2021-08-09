"Капітанська пов’язка – це просто пов’язка. Кожен може проявити лідерські якості та підказати партнерам під час матчу. Капітан просто виводить команду на поле, не більше. Але в команді були жарти після гри з Генком, без цього ніяк.

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У нас є тактичні заняття перед кожним матчем, у кожного футболіста окремі завдання на кожен матч. Немає такого, що Матвієнко постійно виконує все те саме. Все залежить від позиції та суперників. Я готовий грати і в центрі оборони, і на фланзі.

В першому матчі я діяв проти Іто. Сильний швидкий форвард. Ми підготувалися до того матчу, знали, як вони будуть грати. Так і сталося, виконали тренерську установку. Сьогодні в нас буде вечірнє тренування, на якому тренер дасть установку на матч, окреслить завдання. Ми завжди хочемо грати у свій футбол, контролювати м’яч. Ми точно не будемо боятися суперника", – сказав Матвієнко.

Зауважимо, перша зустріч Генка та Шахтаря у Бельгії завершилася перемогою "гірників" з рахунком 2:1. Матч-відповідь запланований на 10 серпня. Стартовий свисток на НСК Олімпійський пролунає о 20:30.

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