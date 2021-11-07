"Для меня фаворитами в Лиге чемпионов являются Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити и Бавария.

Маттеус: В этом году на "Золотой мяч" фаворитов нет

Что касается испанских клубов, то у Барселоны есть свои проблемы. Атлетико всегда был опасной командой, но они уступают по уровню Ливерпулю либо Ман Сити. С уходом Рамоса Реал утратил свою особенность. Алаба – отличный игрок, но без таких личностных качеств. Он не такой лидер, как Рамос", – рассказал немец в комментарии Marca.

Кстати, сам Лотар Маттеус никогда не побеждал в Кубке чемпионов, проиграв два финала в составе Баварии. Зато он дважды побеждал в Кубке УЕФА – с Интером и теми же мюнхенцами.

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