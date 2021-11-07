"Для мене фаворитами в Лізі чемпіонів є Челсі, Ліверпуль, Манчестер Сіті та Баварія.

Маттеус: Цього року на "Золотий м'яч" фаворитів немає

Щодо іспанських клубів, то Барселона має свої проблеми. Атлетіко завжди був небезпечною командою, але вони поступаються рівнем Ліверпулю чи Ман Сіті. З відходом Рамоса Реал втратив свою індивідуальність. Алаба – чудовий гравець, але без таких особистісних якостей. Він не такий лідер, як Рамос", – розповів німець у коментарі Marca.

До слова, сам Лотар Маттеус ніколи не перемагав у Кубку чемпіонів, програвши два фінали в складі Баварії. Натомість він двічі перемагав у Кубку УЄФА – з Інтером і тими ж мюнхенцями.

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