"Группа Лиги Европы у Динамо более-менее равная. Правда, не знаю, какой Ренн сейчас, потому что они каждый год меняют состав. Фенербахче мы видели недавно. Они прибавили с новым тренером и будет непросто. За второе место можно сражаться. Киевляне тоже должны добавлять в игре, потому что если они и дальше так будут играть, как с Бенфикой – беззубо и безвольно, то даже нечего на поле выходить. Соперники в Лиге Европы – непростые команды, поэтому нужно прибавлять в игре, проявлять характер.

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У Динамо состав остался почти без изменений. Ушел Вербич – он и так не играл последние полгода. Что касается Де Пены, то это не тот футболист, насчет которого нужно сожалеть. В основном, команда осталась. Мирча Луческу – опытный тренер. Должен что-то делать. Необходимо вносить изменения в состав. Возможно, подпускать больше молодежи. Тех же Ваната и Вивчаренко. Ставить их двоих на фланг – они дают скорость, есть желание играть. Это мое мнение", – поделился Маркевич в комментарии 1927.kiev.ua.

Добавим, что киевляне сегодня узнали соперников в группе Лиги Европы – "бело-синие" сразятся с Ренном, Фенербахче и АЕКом Ларнака.

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