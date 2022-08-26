"Група Ліги Європи у Динамо більш-менш рівна. Правда, не знаю, який Ренн зараз, бо вони щороку змінюють склад. Фенербахче ми бачили недавно. Вони додали з новим тренером і буде непросто. За друге місце можна боротися. Кияни теж повинні додавати в грі, бо якщо вони й далі так гратимуть, як із Бенфікою – беззубо і безвольно, то навіть немає чого на поле виходити. Суперники в Лізі Європи – непрості команди, тому потрібно додавати в грі, проявляти характер.

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У Динамо склад залишився майже без змін. Пішов Вербіч – він і так не грав останні пів року. Щодо Де Пени, то це не той футболіст, за яким потрібно шкодувати. В основному, команда залишилася. Мірча Луческу – досвідчений тренер. Повинен щось робити. Потрібно вносити зміни в склад. Можливо, підпускати більше молоді. Тих же Ваната і Вівчаренка. Ставити їх двох на фланг – вони дають швидкість, є бажання грати. То моя думка", – поділився Маркевич у коментарі 1927.kiev.ua.

Додамо, що кияни сьогодні дізнались суперників у групі Ліги Європи – "біло-сині" поборються з Ренном, Фенербахче та АЕКом Ларнака.

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