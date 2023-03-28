Нападающий Баварии Садио Мане был недоволен количеством игрового времени, которое ему выделил наставник команды Юлиан Нагельсманн в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ (2:0).

Нагельсманн выпустил Мане на поле лишь на 82-й минуте встречи.

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Как информируют журналисты Bild Тоби Альтшаффль и Кристиан Фальк, сенегальский форвард высказал свои претензии тренеру прямо при одноклубниках. Игроки Баварии заметили, что гнев Мане напугал Нагельсманна.

В следующем матче с Аугсбургом Мане вышел на поле в стартовом составе. Это укрепило мнение игроков команды в том, что Нагельсманн в самом деле испугался последствий.

Руководство Баварии уволило Нагельсманна ещё и потому, что не хочет повторения подобных ситуаций в будущем.

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