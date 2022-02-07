"Это лучший день в моей жизни. Я выигрывал Лигу чемпионов, но Кубок Африки для меня важнее. Я рад за себя и всю свою семью.

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Когда я не забил пенальти, партнеры подошли ко мне и сказали: "Садио, мы проигрываем вместе и выигрываем вместе. Мы тебя знаем. Ты многое для нас сделал, продолжай двигаться вперед". Это сделало меня сильнее. Трофей принадлежит всей сборной Сенегала. Каждый этого заслуживает», – цитирует Мане ВВС.

Напомним, сенегалец летом 2016 перебрался в Ливерпуль, где стал настоящей звездой. С мерсисайдцами Мане выиграл АПЛ, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА и стал победителем Лиги чемпионов.

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