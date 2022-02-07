"Це найкращий день у моєму житті. Я вигравав Лігу чемпіонів, але Кубок Африки для мене важливіший. Я радий за себе і всю свою сім'ю.

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Коли я не забив пенальті, партнери підійшли до мене і сказали: "Садьйо, ми програємо разом та виграємо разом. Ми тебе знаємо. Ти багато для нас зробив, продовжуй рухатися вперед". Це зробило мене сильнішим. Трофей належить усій збірній Сенегалу. Кожен цього заслуговує", – цитує Мане ВВС.

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Нагадаємо, сенегалець влітку 2016-го перебрався у Ліверпуль, де став справжньою зіркою. З мерсисайдцями Мане виграв АПЛ, клубний чемпіонат світу, Суперкубок УЄФА та став переможцем Ліги чемпіонів.

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