В подписании датчанина со шведскими корнями заинтересованы как минимум пять английских клубов. Прежде всего речь идет о Ман Сити, Арсенале и Ливерпуле, сообщает HITC. Гранды видят в Йоргенсене перспективу со временем стать основным. Также за игроком следят Ньюкасл и Вулверхэмптон.

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Гранды АПЛ летом вынуждены выходить на рынок, потому что их "вторые номера" имеют шансы перейти в другие клубы. Арон Ремсдейл не хочет сидеть в запасе Арсенала, Ман Сити сомневается относительно будущего Штефана Ортеги, мерсисайдец Куивин Келлехер имеет предложение от Селтика, где в нем видят основного.

Филипп Йоргенсен – возможно, самый перспективный вратарь на рынке. Датчанину только 21 год, но он уже закрепился в Вильярреале, где демонстрирует очень сильную игру. В частности, он выполнил наибольшее количество сейвов (118) среди всех коллег в Ла Лиге. У Андрея Лунина меньше, но украинец имеет лучший процент отраженных ударов.

Кроме того, Филипп в другом рейтинге опережает еще одного нашего земляка. По проценту успешных дальних пасов (44,3%) Йоргенсен занимает второе место в Европе. Сразу за ним расположился Анатолий Трубин (38,5%).

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Стоит заметить, что контракт Йоргенсена с Вильяреалом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро, хотя перед началом нынешнего сезона цена на этом ресурсе была в десять раз ниже.

Перспективный голкипер сумел выиграть конкуренцию у легендарного Пепе Рейны. В текущей кампании Йоргенсен сыграл за Вильяреал 30 матчей во всех турнирах (четыре раза оставлял свои ворота "на замке"). Среди игроков до 21 года в топ-5 чемпионатов Европы датчанин занимает второе место по количеству времени, проведенного на поле, (2 700 минут). Лучший лишь наш Илья Забарный, который уже отыграл 2790 минут за Борнмут. Не трудно посчитать, что у украинца на один матч больше.