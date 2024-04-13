У підписанні данця зі шведським корінням зацікавлені щонайменше п'ять англійських клубів. Передусім йдеться про Ман Сіті, Арсенал і Ліверпуль, повідомляє HITC. Гранди бачать у Йоргенсені перспективу з часом стати основним. Також за гравцем стежать Ньюкасл і Вулверхемптон.

Забарний очолив крутий рейтинг від Transfermarkt – українець випередив зіркових одноклубників Мудрика та Луніна

Гранди АПЛ влітку змушені виходити на ринок, бо їхні "другі номери" мають шанси перейти в інші клуби. Арон Ремсдейл не хоче сидіти в запасі Арсенала, Ман Сіті має сумніви щодо майбутнього Штефана Ортеги, мерсисайдець Куївін Келлехер має пропозицію від Селтіка, де в ньому бачать основного.

Філіп Йоргенсен – можливо, найперспективніший воротар на ринку. Данцю лише 21 рік, але він вже закріпився у Вільяреалі, де демонструє дуже сильну гру. Зокрема, він виконав найбільшу кількість сейвів (118) серед усіх колег в Ла Лізі. У Андрія Луніна менше, але українець має кращий відсоток відбитих ударів.

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Окрім того, Філіп в іншому рейтингу випереджає ще одного нашого земляка. За відсотком успішних дальніх пасів (44,3%) Йоргенсен посідає друге місце у Європі. Відразу за ним розташувався Анатолій Трубін (38,5%).

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Варто зауважити, що контракт Йоргенсена з Вільяреалом розрахований до літа 2027 року. Transfermarkt оцінює його в 15 мільйонів євро, хоча перед початком нинішнього сезону ціна на цьому ресурсі була в десять разів нижчою.

До речі, вже 13 квітня Манчестер Сіті приймає Лутон в рамках АПЛ. У ворота "містян" повинен повернутися основний голкіпер Едерсон, а шанси на перемогу команди Гвардіоли є надзвичайно високими. Тріумф чинних чемпіонів ліцензійний букмекер GGBET оцінює коефіцієнтом 1,1. Тоді як потенційна звитяга гостей стала б великою сенсацією – 26,98. Нічий результат дозволить помножити ставку на 12,14.

Перспективний голкіпер зумів виграти конкуренцію в легендарного Пепе Рейни. У поточній кампанії Йоргенсен зіграв за Вільяреал 30 матчів у всіх турнірах (чотири рази залишав свої ворота "на замку"). Серед гравців до 21 року в топ-5 чемпіонатів Європи данець посідає друге місце за кількістю часу, проведеного на полі, (2 700 хвилин). Кращий лише наш Ілля Забарний, який вже відіграв 2790 хвилин за Борнмут. Не важко порахувати, що в українця на один матч більше.