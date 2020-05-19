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Манчестер Сити узнал дату слушаний о бане в еврокубках – команда Зинченко имеет шанс сыграть в Лиге чемпионов 2020/21

18:30 32 Читати українською
Манчестер Сити узнал дату слушаний о бане в еврокубках – команда Зинченко имеет шанс сыграть в Лиге чемпионов 2020/21
Гвардиола и Зинченко / Sky Sports

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) определился с датой рассмотрения апелляции английского Манчестер Сити на решение об отстранении клуба из европейских турниров.

8-10 июня CAS рассмотрит жалобу "горожан" относительно дисквалификации из еврокубков, сообщает Sky Sports.

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В течение трех дней арбитраж в Швейцарии рассмотрит апелляцию Манчестер Сити на 2-летний бан от УЕФА. Английский гранд был наказан за нарушение правил финансового фэйр-плей. Также на манкунианцев был наложен штраф в размере 30 млн евро. Сити обвинили в латании дыр в бюджете фиктивными контрактами с компаниями, которые связаны с владельцами клуба с City Football Group.

Если Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменит решение о дисквалификации, то Манчестер Сити сможет сыграть в ЛЧ сезона 2020/21. В данный момент подопечные Хосепа Гвардиолы занимают 2-е место в АПЛ.

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Теги
УЕФА Главное футбольные финансы Украинцы за рубежом Александр Зинченко Александр Зинченко Манчестер Сити Манчестер Сити Лига чемпионов Финансовый fair-play Спортивный арбитражный суд в Лозанне
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