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Манчестер Сіті дізнався дату слухань щодо бану в єврокубках – команда Зінченка має шанс зіграти в Лізі чемпіонів 2020/21

18:27 113 Читать на русском
Манчестер Сіті дізнався дату слухань щодо бану в єврокубках – команда Зінченка має шанс зіграти в Лізі чемпіонів 2020/21
Гвардіола та Зінченко / Sky Sports

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) визначився із датою розгляду апеляції англійського Манчестер Сіті на рішення про відсторонення клубу з європейських турнірів.

8-10 червня CAS розгляне скаргу "містян" щодо дискваліфікації з єврокубків, повідомляє Sky Sports.

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Упродовж трьох днів арбітраж у Швейцарії розгляне апеляцію Манчестер Сіті на 2-річний бан від УЄФА. Англійський гранд був покараний за порушення правил фінансового фейр-плей. Також на манкуніанців був накладений штраф у розмірі 30 млн євро. Сіті звинуватили в латанні дірок у бюджеті фіктивними контрактами з компаніями, що пов'язані з власниками клубу з City Football Group.

Якщо Спортивний арбітражний суд у Лозанні скасує рішення про дискваліфікацію, то Манчестер Сіті зможе зіграти в ЛЧ сезону 2020/21. Наразі підопічні Хосепа Гвардіоли посідають 2-ге місце в АПЛ.

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Теги
УЄФА Головне футбольні фінанси Українці за кордоном Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліга чемпіонів Фінансовий fair-play Спортивний арбітражний суд в Лозанні
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