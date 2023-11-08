Перед началом матча фанаты Милана устроили шикарный перформанс, ответив сторонникам ПСЖ на акцию в предыдущем поединке. Тогда парижане изобразили Жана-Поля Бельмондо с револьвером (кадр из фильма "Профессионал"), а на другом конце поля – дьявола в красно-черных цветах с несколькими пулевыми ранениями. Миланцы же ответили перформансом, повторив кадр из фильма "Матрица", где Нео останавливает пули.

На футбольном поле команды сразу же начали забивать. На 9-й минуте Витинья навесил на ближнюю стойку, Маркиньос переправил на дальнюю, где Шкриняр без проблем замкнул. Милан уже через 3 минуты ответил голом Леау через себя – португалец в акробатическом прыжке сыграл на добивании после попытки Жиру.

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Далее два великолепных момента было у ПСЖ – Мбаппе выскочил один на один с Меньяном, но мяч свалился с ноги Килиана. Дембеле классно пробил с левой в дальнюю девятку – перекладина спасла Милан. Впрочем, до перерыва команды не забивали.

Старт второго тайма был за "россонери": Леау не смог дотянуться до прострела, но Тео подхватил мяч на левом фланге и навесил, а Жиру выиграл борьбу у Шкриняра и поразил ворота Доннаруммы. Милан мог увеличить отрыв, но тут Джанлуиджи потянул удар Тео Эрнандеса в нижний угол со штрафного.

ПСЖ под конец игры захватил контроль над мячом, но именно "россонери" острее атаковали. Окафор заменил Леау и сразу едва не забил – Доннарумма и здесь справился с ударом в дальний угол. Ли Кан-Ин аж на 89 минуте мог сравнять счет, но его удар приняла на себя стойка.

Кого почти не было заметно, так это Мбаппе. Килиан фактически растворился на поле, поэтому ПСЖ создавал свои моменты не из-за звездного нападающего. Судья добавил к игре еще 7 минут, но парижане не смогли отыграться. 2:1 – первые голы и победа Милана в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Таким образом, Милан набрал 5 очков и поднялся на третье место, приблизившись к ПСЖ (2 место, 6 очков). Группу F возглавляет Боруссия Д (7 пунктов), а Ньюкасл последний с 4 баллами.

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