Лига чемпионов, групповой этап, 4-й тур

Атлетико – Селтик – 6:0

Голы: Гризманн, 6, 60, Мората, 45+3, 76, Лино, 66, Ньигес, 85

Удаление: Маэда, 23 (Селтик, красная карточка)

Лацио – Фейеноорд – 1:0

Гол: Иммобіле, 45+1

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Атлетико на своем поле разбил Селтик, взяв реванш за ничью в предыдущем туре (2:2). Гризманн уже на 6-й минуте вывел мадридцев вперед, пробив низом в угол с линии штрафной после отскока. В середине тайма Маэда грубо въехал в Эрмозо и заработал "горчичник". Однако после консультаций с VAR арбитр изменил свое решение, поменяв цвет карточки, оставив Селтик в меньшинстве. Уже в добавленное время Мората фактически снял вопрос о победителе.

После отдыха Гризманн оформил дубль, эффектно пробив в падение через себя. А уже через шесть минут Лино, который только вышел на замену, сделал счет разгромным. Вскоре дубль в свой актив записал и Мората, а за 5 минут до завершения матча Ньигес забил последний гвоздь в гроб шотландцев (Лино кроме гола успел отметиться еще и двумя ассистами). Победа принесла Атлетико 8 очков и подняла на первую строчку турнирной таблицы, Селтик с 1-м пунктом остался последним.

Лацио принимал лидера группы Е – Фейеноорд. Первый тайм прошел в упорной борьбе: гости больше владели мячом, а хозяева сделали ставку на удары. Один из них достиг цели в добавленное время: Иммобиле сумел избежать офсайда, обыграл кипера и забил свой 200-й гол в футболке Лацио.

После отдыха нидерландцы существенно прибавили, но спасти хотя бы ничью не сумели. Поражение отбросило Фейеноорд на третью строчку (6 очков), а Лацио набрал 7 баллов и стал вторым.

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