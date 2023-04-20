Бавария и Манчестер Сити сыграли вничью в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов (1:1). Смотрите голы и обзор матча на Футбол 24.

Бавария не смогла найти аргументы для камбэка в ответном матче с Манчестер Сити и вылетела в четвертьфинале Лиги чемпионов третий сезон подряд. Единственный свой гол в этом двухматчевом противостоянии мюнхенцы сумели забить только в конце второго матча с пенальти.

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Гол Киммиха стал ответом на забитый мяч Холанда, который Эрлинг провёл с игры после паса Кевина де Брюйне. Этот ассист стал для бельгийца 23-м во всех турнирах этого сезона.

Сам Холанд упустил возможность забить с пенальти – в первом тайме он пробил с 11-метровой отметки выше ворот. Тем самым он не сумел реализовать свой первый пенальти с апреля 2021 года, когда защищал цвета дортмундской Боруссии.