Пресс-служба английского Манчестер Сити с юмором восприняла новость о выходе донецкого Шахтера в основную сетку Лиги чемпионов УЕФА.

"Вскоре увидимся!" – написали "горожане" и добавили гифку с веселым Гвардиолой в своем твиттере.

Шахтер – Монако – 2:2 – видео голов

На Этихаде, очевидно, готовятся к новому свиданию с "горняками" на групповом этапе ЛЧ. За последние 4 года пути украинского и английского грандов трижды пересекались в основной стадии турнира. Соперники провели 6 матчей, а преимущество на стороне Манчестер Сити (4 победы, 1 ничья, 1 поражение).

Напомним, что Шахтер после минимальной победы на выезде над Монако сыграл с представителем Лиги 1 вничью в Харькове (2:2).

Шахтер с драмой проскочил в групповой раунд Лиги чемпионов, вырвав ничью у Монако – Мудрик курьёзно стал героем