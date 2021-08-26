Прес-служба англійського Манчестер Сіті з гумором сприйняла новину про вихід донецького Шахтаря до основної сітки Ліги чемпіонів УЄФА.

"Невдовзі побачимося!" – написали "містяни" та додали гіфку з веселим Гвардіолою у своєму твіттері.

Шахтар – Монако – 2:2 – відео голів

На Етіхаді, вочевидь, готуються до нового побачення з "гірниками" на груповому етапі ЛЧ. За останні 4 роки шляхи українського та англійського грандів тричі перетиналися в основній стадії турніру. Суперники провели 6 матчів, а перевага на боці Ман Сіті (4 перемоги, 1 нічия, 1 поразка).

Нагадаємо, що Шахтар після мінімальної перемоги на виїзді над Монако зіграв із представником Ліги 1 внічию в Харкові (2:2).

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