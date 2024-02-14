"Горожане" одержали уверенную победу 3:1 на выезде, но Гвардиола потерял нескольких важных игроков, информирует Goal.

Исторический рекорд Лиги чемпионов в видеообзоре матча Копенгаген – Манчестер Сити – 1:3

Джек Грилиш из-за проблем с пахом попросил замену уже в середине первого тайма. После перерыва пришлось снимать еще и Бернарду Силву – травма голеностопа. Йошко Гвардиол вообще не попал в заявку, поскольку получил повреждение раньше. У 90-миллионного защитника Сити также проблемы с голеностопом, из-за которых он пропустит около 3 недель.

Ближайшие соперники команды Гвардиолы – Челси (17 февраля), Брентфорд (20-го), Борнмут (24-го). Ответный матч с Копенгагеном запланирован на 6 марта.

Ман Сити в тяжелом матче переиграл Копенгаген в плей-офф Лиги чемпионов – Холанд показал акробатику, но не забил