Манчестер Сити потерял трех звезд на 260 млн евро – впереди серия матчей с украинцами
Манчестер Сити имеет пополнения в лазарете после первого матча 1/8 финала ЛЧ против Копенгагена.
"Горожане" одержали уверенную победу 3:1 на выезде, но Гвардиола потерял нескольких важных игроков, информирует Goal.
Исторический рекорд Лиги чемпионов в видеообзоре матча Копенгаген – Манчестер Сити – 1:3
Джек Грилиш из-за проблем с пахом попросил замену уже в середине первого тайма. После перерыва пришлось снимать еще и Бернарду Силву – травма голеностопа. Йошко Гвардиол вообще не попал в заявку, поскольку получил повреждение раньше. У 90-миллионного защитника Сити также проблемы с голеностопом, из-за которых он пропустит около 3 недель.
Ближайшие соперники команды Гвардиолы – Челси (17 февраля), Брентфорд (20-го), Борнмут (24-го). Ответный матч с Копенгагеном запланирован на 6 марта.
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