Манчестер Сити обыграл Копенгаген в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24",

Действующим победителям ЛЧ в первом раунде плей-офф достался не самый сильный соперник. Фаворит подтвердил свой статус, одержав уверенную победу на выезде. Следует отметить Кевина де Брюйне, который в свой актив записал гол и два ассиста. Фил Фоден оформил 1+1.

Ман Сити в тяжелом матче переиграл Копенгаген в плей-офф Лиги чемпионов – Холанд показал акробатику, но не забил

К слову, Манчестер Сити установил исторический рекорд. Команда Пепа Гвардиолы стала первой, которая смогла забить три гола в семи подряд матчах Лиги чемпионов. Интересно, что в этой серии самым популярным оказался именно счет 3:1 – он был зафиксирован четыре раза.