"Містяни" здобули впевнену перемогу 3:1 на виїзді, але Гвардіола втратив кількох важливих гравців, інформує Goal.

Історичний рекорд Ліги чемпіонів у відеоогляді матчу Копенгаген – Манчестер Сіті – 1:3

Джек Гріліш через проблеми з пахом попросив заміну вже в середині першого тайму. По перерві довелося знімати ще й Бернарду Сілву – травма гомілкостопу. Йошко Гвардіол взагалі не потрапив до заявки, оскільки зазнав пошкодження раніше. У 90-мільйонного захисника Сіті також проблеми з гомілкостопом, через які він пропустить близько 3 тижнів.

Найближчі суперники команди Гвардіоли – Челсі (17 лютого), Брентфорд (20-го), Борнмут (24-го). Матч-відповідь з Копенгагеном запланований на 6 березня.

Ман Сіті у важкому матчі переграв Копенгаген у плей-офф Ліги чемпіонів – Холанд показав акробатику, але не забив