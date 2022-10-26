Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола признался, что у важных игроков его команды были проблемы со здоровьем, но приняли участие в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Канселу с лихорадкой приложил невероятные усилия. Я хочу поблагодарить Жоау, потому что у нас нет Серхио Гомеса, Кайла Уокера и Джона Стоунза, который приложил усилия, чтобы вернуться. Я ценю то, что они сделали, и Хулиан Альварес приложил невероятные усилия в защите. Ему было очень тяжело, но в целом, особенно во втором тайме, мы показали хорошую игру.

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Ранняя замена Холанда? Три причины: я видел его усталость. Во-вторых, он заболел гриппом. Как у Канселу, у которого была лихорадка. И третья – он получил удар по ноге. Потому он не смог сыграть во втором тайме", – цитирует Гвардиолу официальный сайт Манчестер Сити.

Добавим, что и Канселу, и Холанду были заменены сразу после перерыва в матче против дортмундской Боруссии, который завершился со счетом 0:0. Уже 29 октября Ман Сити предстоит сыграть против Лестера в рамках АПЛ. В чемпионате "горожане" занимают вторую строчку с 26 очками, а Холанд возглавляет бомбардирскую гонку с 17 голами.

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