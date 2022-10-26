"Канселу з лихоманкою доклав неймовірних зусиль. Я хочу подякувати Жоау, тому що у нас немає Серхіо Гомеса, Кайла Вокера та Джона Стоунза, який доклав зусиль, щоб повернутися. Я ціную те, що вони зробили, і Хуліан Альварес доклав неймовірних зусиль у захисті. Йому було дуже важко, але в цілому, особливо в другому таймі, ми показали хорошу гру.

Борусія Д – Манчестер Сіті – 0:0 – огляд матчу з 25-м нереалізованим "містянами" пенальті під керівництвом Гвардіоли

Рання заміна Холанда? Три причини: я бачив його втому. По-друге, він захворів на грип. Як у Канселу, в якого була лихоманка. І третя – він отримав удар по нозі. Тому він не зміг зіграти в другому таймі", – цитує Гвардіолу офіційний сайт Манчестер Сіті.

Додамо, що і Канселу, і Холанд були замінені одразу після перерви в матчі проти дортмундської Борусії, який завершився з рахунком 0:0. Вже 29 жовтня Ман Сіті належить зіграти проти Лестера в рамках АПЛ. У чемпіонаті "містяни" посідають другу сходинку з 26 очками, а Холанд очолює бомбардирські перегони з 17 голами.

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