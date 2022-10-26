Манчестер Сити под руководством Гвардиолы не забил 25 пенальти. В матче с дортмундской Боруссией снова "отличился" Рияд Марез.

На 59-й минуте вингер Манчестер Сити Рияд Марез не реализовал свой очередной пенальти - с его ударом справился вратарь дортмундской Боруссии Грегор Кобель. Как информирует статистический портал Opta, этот 11-метровый удар стал уже 25-м нереализованным под руководством Пепа Гвардиолы.

ПСЖ разорвал Маккаби, Бенфика лишила Ювентус шансов на плей-офф Лиги чемпионов, Милан разгромил Динамо З

Ни один другой клуб АПЛ не смог "испортить" больше пенальти, чем Манчестер Сити.

Для Мареза это уже третий кряду нереализованный пенальти. В конце прошлого сезона алжирец не забил в матче с Вест Хэмом в матче 37 тура АПЛ (2:2), а уже в этом сезоне не смог отличиться в ворота Копенгагена в матче 4 тура группового этапа ЛЧ (0:0).

Ранее Пеп Гвардиола в шутку говорил, что сделает вратаря Эдерсона штатным пенальтистом команды, поскольку бразилец стабильно демонстрирует своё умение реализовывать пенальти на тренировках.

Напомним, Гвардиола возглавил "горожан" в 2016 году.