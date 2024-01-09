Після відходу Ілкая Гюндогана пов'язка залишалася вакантною. На перший тур сезону команду вивів Кевін Де Брюйне. Однак бельгієць отримав травму, вилетівши майже на п'ять місяців. Напередодні хавбек нарешті повернувся на поле в кубковому матчі з Хаддерсфілдом – після заміни йому відразу передали пов'язку.

Перша гра Де Брюйне за 149 днів у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Хаддерсфілд – 5:0

Втім, капітаном команди Де Брюйне так і не став. За інформацією Manchester Evening News, футболісти Манчестер Сіті проголосували за Кайла Вокера. Кевін став одним із віце-капітанів разом із Родрі, Рубеном Діашем та Бернарду (вперше).

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Манчестер Сіті програв Суперкубок Англії та вилетів із Кубка ліги. В АПЛ команда Пепа Гвардіоли йде третьою, але має шанс піднятися на друге місце завдяки матчу в запасі. Водночас "містяни" впевнено виграли свою групу ЛЧ та пробилися в 1/16 фіналу Кубка Англії.

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