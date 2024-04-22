"Горожане" готовятся к трансферному окну и не исключают вероятности продажи даже лидеров. Как информирует Football Insider, Манчестер Сити выслушает предложения летом по Джеку Грилишу.

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Отмечается, что английский нападающий не полностью убедил тренера команды Хосепа Гвардиолу. Испанский специалист считает, что "горожанам" Грилиш ненужен. В этом сезоне Джек провел 33 матча во всех соревнованиях, но только девять раз выходил в старте в АПЛ, а его результативность намного ниже, чем у большинства его товарищей по команде.

Руководство Манчестер Сити еще не приняло окончательного решения, но 28-летний вингер внутри страны рассматривается как звезда, которую можно продать за хорошую цену, что позволит собрать средства для других покупок.

Напомним, что Джек Грилиш присоединился к "горожанам" в 2021, перейдя из Астон Вилли за сумму, которая превышает 100 миллионов фунтов. В общем англичанин сыграл за Манчестер Сити в 122 матчах, забив 14 голов и отдав 18 ассистов.

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