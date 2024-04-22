"Містяни" готуються до трансферного вікна і не виключають ймовірності продажу навіть лідерів. Як інформує Football Insider, Манчестер Сіті вислухає пропозиції влітку щодо Джека Гріліша.

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Зазначається, що англійський нападник не повністю переконав тренера команди Хосепа Гвардіолу. Іспанський фахівець вважає, що "містянам" Гріліш непотрібний. Цього сезону Джек провів 33 матчі у всіх змаганнях, але тільки дев'ять разів виходив у старті в АПЛ, а його результативність набагато нижча, ніж у більшості його товаришів по команді.

Керівництво Манчестер Сіті ще не ухвалило остаточного рішення, але 28-річний вінгер усередині країни розглядається як зірка, яку можна продати за хорошу ціну, що дозволить зібрати кошти для інших покупок.

Нагадаємо, що Джек Гріліш приєднався до "містян" у 2021, перейшовши з Астон Віллі за суму, яка перевищує 100 мільйонів фунтів. Загалом англієць зіграв за Манчестер Сіті у 122 матчах, забивши 14 голів та віддавши 18 асистів.

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