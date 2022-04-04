"Да, в предыдущем раунде Атлетико прошел Манчестер Юнайтед, но теперь мы будем противостоять команде, отличающейся от них. Надо сыграть еще лучше, чем тогда.

Что мне нравится в игре Сити – это те усилия, которые они прилагают для возвращения мяча. Приятно видеть, как они играют. Возможно, у соперника футболисты несколько выше уровнем, но у нас есть два матча.

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Ман Сити и Баварию можно считать фаворитами, но в прошлом сезоне выиграл Челси. Все 8 команд стремятся завоевать трофей – Атлетико среди них. Надеюсь, победит тот, кто больше всего заслуживает. Все четвертьфиналисты очень сильны.

В командах, в которых я работал, никогда не было возможности работать с Хави, Бускетсом, Месси, Иньестой... Это великие игроки. Помимо большого таланта Гвардиолы, ему повезло, что его сопровождали замечательные футболисты", – цитирует Симеоне Marca.

Поединок Манчестер Сити – Атлетико Мадрид состоится 5 апреля, начало в 22:00 по Киеву.

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