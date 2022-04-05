Пеп Гвардіола перед чвертьфінальним матчем проти Атлетіко жартував, що знову перемудрує з тактикою й виставить у старт 12 футболістів. На щастя для фанатів "містян", в основу потрапили тільки 11 гравців, однак серед них не знайшлося місця Зінченку – його позицію на лівому фланзі оборони зайняв Аке (Канселу ж замінив Вокера праворуч). Тактику ж каталонський коуч не став спрощувати.

Британці працювали у схемі 4-3-3 без м'яча й часто перебудовувались у 2-3-5 при початку білд-апу. Гюндонан перевантажував зону на лівому фланзі, Бернарду Сілва виконував "фальшиву дев'ятку", а Канселу заходив у зону правого напівфлангу для взаємодії з Де Брюйне – ідея полягала в тиску на Кондогбія та Мандаву. Якщо б Феліш не відходив назад, господарі могли б розігрувати чисельну більшість. Стерлінг і Марез, своєю чергою, давали ширину.

В теорії, стартовий план Гвардіоли виглядав дуже цікаво, однак на практиці все почало розбиватись об компактний блок Атлетіко в схемі 5-3-2. Мадридці дисципліновано відпрацьовували позаду (навіть Феліш), не підпускаючи Манчестер Сіті на ударні позиції – як наслідок, домінування "містян" у роботі з м'ячем в першому таймі виявилось стерильним. Показовою стала гра Канселу – Жоау шикарно відкривався й протягував м'яч на останню третину, але в завершальній фазі просто не мав варіантів для просування. Португальцю доводилось збиватись або на банальний навіс, або прострілювати в нікуди, або віддавати передачу назад/поперек.

У підсумку, Манчестер Сіті до перерви не провів жодного моменту. Ба більше – при шести ударах три було заблоковано, ще один пройшов після навісу з кутового (Ляпорт замкнув максимально неточно), а ще два постріли пройшли з дальньої дистанції (по горобцях). У штрафному господарі провели всього 7 дотиків до м'яча. Втім, за якісну роботу в обороні Атлетіко розплатився відсутністю гостроти попереду – мадридці мали кілька контрвипадів, але до логічного завершення їх не довели.

В першому таймі Манчестер Сіті не вистачало діагоналей з флангу на фланг та індивідуальний просувань з центру у штрафний. Підопічні Гвардіоли виглядали занадто статично, хоча Атлетіко ризикував зі своїм вкрай компактним блоком. Крім того, глибокі позиції нападників призводили до того, що їм доводилось долати зайві 15-20 метрів при контрвипадах – ця проблема стала очевидною на початку другого тайму, коли Грізманн і Льоренте запороли шанс вийти віч-на-віч. Вони давали потужний ривок на півполя, але на останній третині поля захисники Сіті перерізали їм шлях.

"Містяни" ж у роздягальні явно зробили висновки. Стерлінг став активніше зміщуватись з флангу в центр, обігруючись з Гюндоганом в районі лінії карного майданчика, та і Де Брюйне став діяти вертикальніше. Такий футбол вилився у кілька неприємних для Атлетіко епізодів, але до 60-х хвилин у Манчестер Сіті був тільки один гольовий момент – це Де Брюйне зі стандарту пробив у правий нижній кут. Облак парирував.

Господарі явно переломлювали хід зустрічі, тож Дієго Сімеоне вдався до замін. На 60-й хвилині замість Коке, Льоренте та Грізманна він випустив Де Пауля, Кунью та Корреа. "Ель Чоло" спробував придати своїй команді динаміки, але спіймати Манчестер Сіті на контратаці не вдавалося – а на 63-й хвилині гості ледь не пропустили внаслідок подачі з кутового, яку ударом головою метрів з шести замкнув Ляпорт. М'яч пролетів над поперечкою!

Тим не менш, Пеп теж був незадоволений грою. На 68-й хвилині він провів свою потрійну заміну, кинувши у бій Фодена, Гріліша та Жезуса замість Мареза, Гюндогана та Стерлінга. Цей хід приніс "містянам" успіх вже на 70-й: Фоден відкрився між лініями під пас Родрі й розрізав оборону передачею на правий край штрафного, куди увірвався Де Брюйне – Кевін завершив епізод потужним ударом в дальній кут. 1:0!

На жаль для вболівальників, гол бельгійця ніяк не змінив зміст зустрічі. Атлетіко ніяк не вдавалося вийти у нормальний контрвипад, а про позиційний наступ годі було й мріяти. Манчестер Сіті, своєю чергою, заплітав мережива перед штрафним і провів кілька хороших атак із вриванням всередину – втім, всі удари були накриті. Напруга відчувалася, але вона не конвертувалася у моменти. Поява Лемара й Жезуса на 80-х хвилинах цю проблему не вирішували.

Саме в такому руслі поєдинок і добіг кінця. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Манчестер Сіті. Тепер все вирішиться у Мадриді – матч-відповідь проведуть 13-го квітня на "Ванда Метрополітано".