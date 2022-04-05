Яремчук начал в резерве – Бенфике нужен был очередной подвиг

Украинский форвард оказался на скамейке запасных, а фаворит противостояния был очевидным. Ливерпуль отчаянно борется с Манчестер Сити за чемпионство Англии, а в ЛЧ 2021/22 выиграл 7 поединков подряд, проиграв только Интеру, хотя и та неудача не помешала "красным" пройти дальше.

Но Бенфике, провалившей сезон на внутренней арене (вылет из Кубка и потеря шансов на титул) не привыкать к статусу андердога. Сначала состоялся неожиданный выход из группы, в которой были Бавария и Барселона, а в 1/8 лиссабонцы довольно сенсационно прошли Аякс, который до этого выиграл все 6 поединков в групповом турнире и считался явным фаворитом.

Бенфика – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча ЛЧ

"Орлы" имели опыт успешного противостояния и с Ливерпулем, но с тех пор многое изменилось. В сезоне 2005/06 португальская команда выбила "красных" в 1/8 финала ЛЧ (3:0 по сумме двух матчей), при этом англичане были действующими обладателями трофея.

Четвертьфинал в последние годы стал непреодолимым барьером для лиссабонцев. Бенфика не выходила в полуфинал ЛЧ/КЕЧ с 1990 года, а в 8-ми четвертьфинальных поединках Лиги чемпионов не выигрывала ни разу (три ничьих и пять поражений). Соответственно, главной задачей "орлов" усматривалось сохранение хоть каких-то шансов на выход в полуфинал перед матчем на Энфилде.

Первый тайм полностью за Ливерпулем – куча моментов и только два гола

Гости захватили игру под контроль сразу после стартового свистка Хесуса Хиля Мансано. При потере мяча подопечные Клоппа сразу же вступали в отбор, заставляя игроков Бенфики ошибаться даже на своей половине. Пошли и моменты – Кейта головой пробил неточно, Салах не достал мяч после паса Мане. Эффектный пас пяткой Кейта нашел Салаха, но Вертонген в подкате спас "орлов". Влаходимос вступал в игру после ударов Кейта и добивания Трента.

Такое давление ожидаемо привело к забитому мячу. На 17-й минуте успех Ливерпулю принес стандарт. Робертсон подал угловой, а Конате выиграл борьбу у Вертонгена с Эвертоном и открыл счет.

На этом Ливерпуль останавливаться не собирался. Диас вышел почти один на один с Влаходимосом, но греческий кипер разгадал намерение форварда и забрал мяч. Похожий момент упустил и Салах, который тоже проиграл дуэль Влаходимосу.

В конце концов, классная атака Ливерпуля завершилась голом на 34-й минуте. Трент роскошной диагональю нашел Диаса, тот мог забивать и сам, но сбросил головой вдоль линии вратарской на Мане. Сенегалец в касание переправил мяч в сетку. Очень просто.

У Бенфики до перерыва можно вспомнить разве что удар Рафы Силвы с острого угла и попытку Эвертона. Оба не попали в ворота, а в общем Алиссон за первый тайм совершил лишь один сейв, который трудно назвать чем-то чрезвычайным. Подопечные Клоппа без проблем подтвердили статус фаворита в первые 45 минут.

Быстрый гол Бенфики после перерыва возродил интригу

На второй тайм команда Клоппа выйти, похоже, забыла. По крайней мере, мыслями гости были если не в раздевалке, то уже в поединке против Ман Сити, который будет сыгран 10 апреля. Уже на 49-й минуте Бенфика сократила отставание в счете, забив на ровном месте.

Отличился Дарвин Нуньес – лидер атак лиссабонцев. Рафа Силва прострелил с правого фланга, а Конате пропустил мяч между ног. Уругвайский форвард подарком воспользовался, пробив мимо Алиссона. Ужасная игра от автора первого гола в матче помогла "орлам" забить.

Этот гол окрылил полетевшую вперед Бенфику. Был еще момент у Дарвина, который не подстроился под мяч и пробил выше. Алькантара прервал прорыв Силвы ценой желтой карточки, а Алиссон спас после удара Эвертона. Прижали хозяева – по такой игре хотелось увидеть Яремчука, но Роман продолжал греть скамью. А вот Клопп провел сразу три замены, выпустив Жоту, Хендерсона и Фирмино.

Нуньес чуть не убежал один на один с Алиссоном. Форварду не хватило скорости, поэтому он решил убрать ван Дейка на замахе и упал на газон. Хесус Хиль Мансано пенальти не дал, несмотря на громкий свист трибун Да Луж.

Яремчук вышел на финальный штурм, но план провалился

Нельсон Вериссимо на 82-й минуте выпустил украинца в пару к Дарвину Нуньесу, ведь давление "орлов" в последние минуты существенно уменьшилось. К сожалению, Роман растворился на поле и ничем не запомнился. Ливерпуль отвёл игру от собственных ворот, хотя Алиссон чуть не привез проблемы. Голкипер пошел обыгрывать Рафу Силву и едва не потерял мяч. Обошлось.

Вместо ожидаемого штурма Бенфики забил Ливерпуль. Луис Диас после передачи Кейта обыграл Влаходимоса и поразил пустые ворота. 1:3 – это была точка. Мог быть и разгром, но Жота на 90+7 минуте свой супершанс не использовал.

Мерсисайдцы везут домой идеальный результат, оставляющий Бенфике мало шансов на полуфинал. Приличных 25-30 минут против команды Клоппа Бенфике не хватило для достижения оптимального результата. Лиссабонцы создали мини-чудо в предыдущей стадии, выбив Аякс, но сейчас повторить этот трюк будет очень сложно.

Ливерпуль провел очень посредственный второй тайм, единственным позитивом которого стал гол Диаса. Похоже, мерсисайдцы учитывали предстоящую битву за лидерство АПЛ против Манчестер Сити. Очень слабый матч провел Салах, а результативная ошибка Конате не помешала "красным" одержать победу, в которой после первого тайма не было сомнений.