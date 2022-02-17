Манчестер Сити делегировал сразу 5 игроков в символическую сборную недели Лиги чемпионов
15:12 - Читати українською
УЕФА обнародовал команду из лучших футболистов матчей 1/8 ЛЧ.
Союз европейских футбольных ассоциаций назвал имена игроков, сформировавших символическую сборную по мотивам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Сразу 5 футболистов Ман Сити, который разгромил на выезде Спортинг (5:0), попали в список. Среди них Жоау Канселу, Фил Фоден, Риад Марез, Бернарду Силва и Рахим Стерлинг.
Напомним, это итоги только первых 4-х матчей, на следующей неделе в борьбу вмешаются еще 8 команд.
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