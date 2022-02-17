Союз європейських футбольних асоціацій назвав імена гравців, які сформували символічну збірну за мотивами перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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Одразу 5 футболістів Ман Сіті, який розгромив на виїзді Спортінг (5:0), потрапили до списку. Серед них Жоау Канселу, Філ Фоден, Ріяд Марез, Бернарду Сілва та Рахім Стерлінг.

Нагадаємо, це підсумки лише перших 4-х матчів, наступного тижня у боротьбу втрутяться ще 8 команд.

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