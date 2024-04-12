Манчестер Сіті зіграв з Реалом у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів без де Брюйне. Бельгійця почало нудити перед матчем, він навіть блював. Кевін підозрював, що з'їв щось не те в готелі.

"У роздягальні його почало нудити": Гвардіола пояснив відсутність лідера Манчестер Сіті в матчі з Реалом в ЛЧ

Тому в клубі серйозно занепокоїлись через загрозу масового отруєння, яке могло викосити команду, повідомляє Daily Star. На щастя, більше ніхто не відчув проблем з животом.

Гвардіола уник кадрової катастрофи, а де Брюйне швидко повернувся до тренувань. У Манчестер Сіті попереду пекельний календар з матчами кожні 3-4 дні. Чвертьфінал Ліги чемпіонів, півфінал Кубка Англії проти Челсі та боротьба за чемпіонство в АПЛ.

Реал і Ман Сіті видали божевільний трилер у ЛЧ – Лунін з фейлом і двома шедеврами за спиною, бразильський трюк Анчелотті