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Манчестер Сити – Шальке: Коноплянка и Зинченко обменялись футболками после матча

13:42 137 Читати українською
Манчестер Сити – Шальке: Коноплянка и Зинченко обменялись футболками после матча
Зинченко после матча / Instagram Зинченко

Евгений Коноплянка и Александр Зинченко не забывают о дружбе на футбольном поле.

35’ Серхио Агуэро
39’ Серхио Агуэро
42’ Лерой Сане
57’ Рахим Стерлинг
71’ Бернарду Силва
78’ Фил Фоден
84’ Габриэл Жезус
 

После сокрушительной победы Манчестер Сити над Шальке (7:0), украинские полузащитники Александр Зинченко и Евгений Коноплянка обменялись футболками. Чуть позже Зинченко выложил фото в своем Instagram в футболке Коноплянки.

Манчестер Сити забил семь голов в ворота Шальке и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов – Зинченко сделал прекрасный ассист

Отметим, что Зинченко отличился роскошным ассистом в матче, а Коноплянка провалил встречу, как и остальные его партнеры.

Теги
Лига чемпионов Александр Зинченко Александр Зинченко Украинцы за рубежом Манчестер Сити - Шальке Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Манчестер Сити Манчестер Сити Шальке Шальке
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