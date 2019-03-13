Манчестер Сити – Шальке: Коноплянка и Зинченко обменялись футболками после матча

Евгений Коноплянка и Александр Зинченко не забывают о дружбе на футбольном поле.

После сокрушительной победы Манчестер Сити над Шальке (7:0), украинские полузащитники Александр Зинченко и Евгений Коноплянка обменялись футболками. Чуть позже Зинченко выложил фото в своем Instagram в футболке Коноплянки.

Манчестер Сити забил семь голов в ворота Шальке и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов – Зинченко сделал прекрасный ассист

Отметим, что Зинченко отличился роскошным ассистом в матче, а Коноплянка провалил встречу, как и остальные его партнеры.