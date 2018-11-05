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Манчестер Сити – Шахтер: Марлос вернулся в общую группу "горняков"

16:52 82 Читати українською
Манчестер Сити – Шахтер: Марлос вернулся в общую группу "горняков"
Марлос / Фото: ФК Шахтер

Вингер донецкого Шахтера Марлос готов помочь команде в матче 4 тура Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Полузащитник Шахтера Марлос готовится к матчу Лиги чемпионов против Манчестер Сити, сообщает официальный сайт "горняков".

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Футболист восстановился от травмы и работает в общей группе.

Матч 4 тура Лиги чемпионов Манчестер Сити – Шахтер состоится в среду, 7 ноября.

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Лига чемпионов4 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Шахтер: Среда 07 ноября 2018

Манчестер Сити
до матча
2
дн
:
2
час
:
24
мин
Шахтер
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