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Манчестер Сити – Реал: Зидан назвал причину отсутствия Бейла

21:09 - Читати українською
Манчестер Сити – Реал: Зидан назвал причину отсутствия Бейла
Бейл и Зидан / Reuters

Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЛЧ против Сити. В частности, прокомментировал отсутствие Бейла в заявке на матч.

 

"Команда работает хорошо, потому что мы готовимся выиграть эту игру. Это возвращение. Мы знаем, что произошло в первом матче, но сосредоточены и знаем, что завтра – еще один финал. И мы попробуем сыграть великолепно.

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У нас было много времени, чтобы подготовиться к игре. Я думаю, что это хорошо. Мы чувствуем себя уверенно.

Отсутствие Бэйла? Сказано уже много вещей. У нас обоюдное уважение друг к другу. Единственное, что я могу сказать, это то, что он хотел не играть, больше ничего. Остальные – между нами", – цитирует главного тренера "​​галактикос" AS.

Отметим, матч Манчестер Сити – Реал Мадрид пройдет в пятницу, 7 августа, на Этихаде. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Поединок на Сантьяго Бернабеу завершился победой подопечных Гвардиолы со счетом 2:1.

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Лига чемпионов Зинедин Зинедин Зидан Манчестер Сити - Реал Мадрид Гарет Гарет Бейл Манчестер Сити Манчестер Сити Реал Мадрид Реал Мадрид
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