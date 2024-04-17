Манчестер Сити принимает мадридский Реал в рамках ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов-2023/24. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

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Каждую весну фаны наслаждаются битвой Манчестер Сити и Реала. В предыдущих двух сезонах гранды встречались в полуфинале Лиги чемпионов, в этом – жребий свел главных фаворитов на стадии четвертьфинала.

Реал и Ман Сити выдали сумасшедший триллер в ЛЧ – Лунин с фейлом и двумя шедеврами за спиной, бразильский трюк Анчелотти

Поединок на Бернабеу подарил яркую ничью. Карло Анчелотти придумал бразильский трюк с новой схемой, что дало преимущество Мадриду – Родриго и Винисиус порвали правый фланг обороны Сити. Однако "горожане" вернулись в игру благодаря шедеврам Фодена и Грилиша.

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Перед игрой на Этихаде все говорит в пользу англичан. И родные трибуны – слабейший аргумент.

Во-первых, на правый фланг возвращается после травмы Уокер, которого Винисиус называл самым сложным оппонентом в мире.

Во-вторых, готов сыграть де Брюйне, который пропустил мадридский матч из-за отравления. Кевин добавит креатива в центре поля.

В-третьих, Реал приехал без дисквалифицированного Чуамени, поэтому в защите против Холанда выйдет или возрастной Начо, или неготовый Милитао, а в опорной зоне снова будет не хватать надежности.

Tomorrow: Real Madrid vs Manchester City. pic.twitter.com/i9gYwrCoKc — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 16, 2024

Манчестер Сити на выходных получил дополнительный эмоциональный буст. Конкуренты потеряли очки – Пеп Гвардиола взобрался на вершину АПЛ. Каталонец поражает своей стабильностью, но может перемудрить в ответственный момент. Неделю назад Карлетто его удивил. Интересно, ввяжется ли Пеп в mind games со своим визави, или все же постарается сыграть на сильных сторонах своей команды.

Андрей Лунин с ужасом, видимо, вспоминает предыдущую игру. Он не мог поймать шедевры Фодена и Гвардиолы, но быстрый пропущенный со штрафного – на его совести. К счастью, тренер показал доверие и оставил украинца в старте. Субботний матч против Мальорки мог добавить уверенности, если бы не прокол на последних минутах. В Манчестере Лунин попытается оборвать серию неуверенных эпизодов и вернуть овации фанов.

Ориентировочные составы на матч Манчестер Сити – Реал Мадрид

Манчестер Сити: Ортега – Уокер, Аканджи, Диаш, Гвардиол – Стоунз, Родри – Силва, Де Брюйне, Фоден – Холанд.

Реал Мадрид: Лунин – Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди – Вальверде, Кроос, Камавинга, Родриго – Беллингем – Винисиус.

Our most lethal weapon is Foden’s left foot! pic.twitter.com/857CAA4jND — City Chief (@City_Chief) April 10, 2024

Прогноз "Футбол 24" – 3:2

Реал часто вытягивает "не свои" матчи: соперник лучше играет, а Мадрид побеждает. "Сливочным" не нужно много моментов, высоченный класс футболистов позволяет придумывать голы из ничего. Рюдигер способен закрыть Холанда, Кроос может непрерывно поставлять моменты для Беллингема.

Реал из-за своей магии Лиги чемпионов не кажется таким аутсайдером, как рисуют букмекеры: 1.65 – победа Сити, 4.25 – ничья, 4.75 – успех Мадрида. Но здравый смысл и рациональные аргументы говорят в пользу Манчестер Сити, который банально демонстрирует лучший футбол на дистанции.

Матч ожидается очень результативным. Самым интересным вариантом выглядит ставка на тотал больше 3,5 с коэффициентом 2.3. Можно просто наслаждаться зрелищным футболом и помнить, что любые ставки – это развлечение, а не способ заработка.