Манчестер Сити – Реал: Кроос высказался насчет провального выступления Варана

"Рафа провел выдающийся сезон. Никто его не обвиняет. Но после такого, конечно, было сложно переломить ход игры.

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Мы не очень хорошо провели первый тайм и помогли сопернику забить. Если честно, по итогам 180 минут Манчестер Сити заслуженно прошел дальше", – поделился Кроос в комментарии Bild.

Напомним, именно Рафаэль Варан стал главным антигероем матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити, допустив две результативные ошибки.

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