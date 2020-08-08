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Манчестер Сити – Реал: Кроос высказался насчет провального выступления Варана

22:10 - Читати українською
Манчестер Сити – Реал: Кроос высказался насчет провального выступления Варана
Рафаэль Варан / Marca

Полузащитник Реала Тони Кроос прокомментировал неудачную игру Рафаэля Варана в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити (1:2).

9’ Рахим Стерлинг
68’ Габриэл Жезус
 
Карим Бензема 28’
9’ Рахим Стерлинг
28’ Карим Бензема
68’ Габриэл Жезус

"Рафа провел выдающийся сезон. Никто его не обвиняет. Но после такого, конечно, было сложно переломить ход игры.

Ужасные фейлы Варана в видеообзоре матча – Манчестер Сити – Реал – 2:1

Мы не очень хорошо провели первый тайм и помогли сопернику забить. Если честно, по итогам 180 минут Манчестер Сити заслуженно прошел дальше", – поделился Кроос в комментарии Bild.

Напомним, именно Рафаэль Варан стал главным антигероем матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити, допустив две результативные ошибки.

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Ужасные фейлы Варана в видеообзоре матча – Манчестер Сити – Реал – 2:1
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Теги
Тони Тони Кроос Рафаэль Рафаэль Варан Реал Мадрид Реал Мадрид Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал Мадрид
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