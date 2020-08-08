Манчестер Сіті – Реал: Кроос висловився щодо провального виступу Варана

"Рафа провів видатний сезон. Ніхто його не звинувачує. Але після такого, звичайно, було складно переламати хід гри.

Жахливі фейли Варана у відеоогляді матчу – Манчестер Сіті – Реал – 2:1

Ми не дуже добре провели перший тайм і допомогли супернику забити. Якщо чесно, за підсумком 180 хвилин Манчестер Сіті заслужено пройшов далі", – поділився Кроос у коментарі Bild.

Нагадаємо, саме Рафаель Варан став головним антигероєм матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті, допустивши дві результативні помилки.

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