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Манчестер Сіті – Реал: Кроос висловився щодо провального виступу Варана

22:10 - Читать на русском
Манчестер Сіті – Реал: Кроос висловився щодо провального виступу Варана
Рафаель Варан / Marca

Півзахисник Реала Тоні Кроос прокоментував невдалу гру Рафаеля Варана в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (1:2).

9’ Рахім Стерлінг
68’ Габріел Жезус
 
Карім Бензема 28’
9’ Рахім Стерлінг
28’ Карім Бензема
68’ Габріел Жезус

"Рафа провів видатний сезон. Ніхто його не звинувачує. Але після такого, звичайно, було складно переламати хід гри.

Жахливі фейли Варана у відеоогляді матчу – Манчестер Сіті – Реал – 2:1

Ми не дуже добре провели перший тайм і допомогли супернику забити. Якщо чесно, за підсумком 180 хвилин Манчестер Сіті заслужено пройшов далі", – поділився Кроос у коментарі Bild.

Нагадаємо, саме Рафаель Варан став головним антигероєм матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті, допустивши дві результативні помилки.

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03:10
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Теги
Тоні Тоні Кроос Рафаель Рафаель Варан Реал Мадрид Реал Мадрид Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Реал Мадрид
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