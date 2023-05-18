Испанский специалист стал первым, кто трижды в течение карьеры выбил Реал из самого престижного евротурнира. Впервые это было в сезоне 2010/11 с Барселоной, а во второй раз – в кампании 2019/20.

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Также Пеп получил 13 побед в статусе коуча во встречах против "бланкос". Это самый лучший показатель среди всех тренеров в 21 веке. Ближайшим преследователем является Эрнесто Вальверде с 9 триумфами.

Кроме этого, Гвардиоли понадобилось меньше всего поединков (160), чтобы одержать 100 побед в Лиге чемпионов. Карло Анчелотти достиг такого показателя за 180 матчей, а Алекс Фергюсон – за 184.

В финале самого престижного евротурнира, запланированного на 10 июня, Манчестер Сити будет противостоять Интеру. Коллективы сойдутся между собой впервые в истории в официальном матче.

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Pep Guardiola is the first manager in European Cup / Champions League history to knock Real Madrid out of the competition in three different seasons.



Revenge is sweet. #UCL pic.twitter.com/wx677NG9I1 — Squawka (@Squawka) May 17, 2023