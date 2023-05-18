"У меня было ощущение, что мы год переживали то, что произошло в прошлом сезоне (вылет от Реала в полуфинале ЛЧ, – прим.). Я убежден, что сегодня все сложилось так из-за того, что мы помнили, как нам было больно тогда.

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С первой минуты было ощущение, что игроки готовы. Все были спокойными, много шутили в эти дни, поэтому я не чувствовал никакого напряжения или беспокойства.

Когда вы достигаете финала Лиги чемпионов, вы должны праздновать. К сожалению, у нас не будет времени, потому что в воскресенье мы можем выиграть Премьер-лигу. Завтра будем с нашими семьями, а потом будем готовиться к воскресенью.

Честно говоря, финал против итальянской команды – не лучший подарок. Они конкурентоспособны. Эта победа над Реалом получит много комплиментов, но у нас есть время морально подготовиться к битве с Интером", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Напомним, накануне Манчестер Сити в ответном матче разгромил Реал (4:0) и по сумме двух встреч (5:1) пробился в финал Лиги чемпионов, где его ждет Интер. Решающий поединок между английской и итальянской команадами состоится 10 июня в Стамбуле.

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