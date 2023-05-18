Іспанський фахівець став першим, хто тричі протягом кар'єри вибив Реал з найпрестижнішого євротурніру. Вперше це було у сезоні 2010/11 з Барселоною, а вдруге – у кампанії 2019/20.

Гвардіола – про тріумфальну перемогу над Реалом: "Фінал ЛЧ проти італійської команди – не найкращий подарунок"

Також Пеп здобув 13 звитягу у статусі коуча в зустрічах проти "бланкос". Це найкращий показник серед усіх тренерів у 21 столітті. Найближчим переслідувачем є Ернесто Вальверде з 9 тріумфами.

Окрім цього, Гвардіолі знадобилось найменше поєдинків (160), щоб здобути 100 перемог у Лізі чемпіонів. Карло Анчелотті досягнув такого показника за 180 матчів, а Алекс Фергюсон – за 184.

У фіналі найпрестижнішого євротурніру, який запланований на 10 червня, Манчестер Сіті протистоятиме Інтеру. Колективи зійдуться між собою вперше в історії в офіційному матчі.

Ман Сіті вийшов у фінал ЛЧ, знищивши Реал – 4 голи "містян", геніальна простота Пепа, зляканий Мадрид і фіаско Анчелотті

Pep Guardiola is the first manager in European Cup / Champions League history to knock Real Madrid out of the competition in three different seasons.



Revenge is sweet. #UCL pic.twitter.com/wx677NG9I1 — Squawka (@Squawka) May 17, 2023