Манчестер Сити – Реал: две звезды мадридцев не попали в список Зидана на матч Лиги чемпионов против Зинченко и Ко

Главный тренер "сливочных" определился с игроками, которые отправятся в Манчестер на ответный матч 1/8 финала ЛЧ против Ман Сити.

В список Зинедина Зидана вошли 23 футболиста без учета Серхио Рамоса. Капитан полетит вместе с командой, но не сможет выйти на поле из-за дисквалификации, сообщает официальный Twitter Реала.

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Хамес Родригес и Гарет Бейл не попали в список избранных. Таким образом, оба могут больше не сыграть за Реал, ведь рискуют покинуть клуб. Не сыграет и Мариано Диас, у которого диагностировали коронавирус.

Напомним, матч Манчестер Сити – Реал Мадрид пройдет в пятницу, 7 августа, на Этихаде. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Поединок на Сантьяго Бернабеу завершился победой подопечных Гвардиолы со счетом 2:1.

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