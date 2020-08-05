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Манчестер Сити – Реал: УЕФА назначил судей на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

14:14 - Читати українською
Манчестер Сити – Реал: УЕФА назначил судей на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Феликс Брых / Reuters

Второй матч в противостоянии английского Манчестер Сити и мадридского Реала рассудит немецкая бригада арбитров.

 

Феликс Брых будет судить ответный матч 1/8 финала ЛЧ, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Его ассистентами станут Марк Борш и Штефан Лупп. Четвертый рефери – Даниэль Зиберт. С системой Видеоассистент рефери будут работать Бастиан Данкерт и Марко Фритц. Между тем другой немецкий арбитр – Феликс Цвайер – исполнит роль главного в ответном матче туринского Ювентуса и французского Лиона.

К слову, оба поединка состоятся в пятницу, 7 августа. Начало встреч в 22:00.

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Ювентус - Лион Реал Мадрид Реал Мадрид Лига чемпионов Арбитры Феликс Феликс Брых Феликс Феликс Цвайер Манчестер Сити - Реал Мадрид Манчестер Сити Манчестер Сити
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