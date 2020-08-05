Манчестер Сити – Реал: УЕФА назначил судей на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Второй матч в противостоянии английского Манчестер Сити и мадридского Реала рассудит немецкая бригада арбитров.

Феликс Брых будет судить ответный матч 1/8 финала ЛЧ, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Его ассистентами станут Марк Борш и Штефан Лупп. Четвертый рефери – Даниэль Зиберт. С системой Видеоассистент рефери будут работать Бастиан Данкерт и Марко Фритц. Между тем другой немецкий арбитр – Феликс Цвайер – исполнит роль главного в ответном матче туринского Ювентуса и французского Лиона.

К слову, оба поединка состоятся в пятницу, 7 августа. Начало встреч в 22:00.

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