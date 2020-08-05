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Манчестер Сіті – Реал: дві зірки мадридців не потрапили до списку Зідана на матч Ліги чемпіонів проти Зінченка і Ко

19:17 - Читать на русском
Манчестер Сіті – Реал: дві зірки мадридців не потрапили до списку Зідана на матч Ліги чемпіонів проти Зінченка і Ко
Реал готується до Ман Сіті / ФК Реал Мадрид

Головний тренер "вершкових" визначився з гравцями, які вирушать до Манчестера на матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ проти Ман Сіті.

 

До списку Зінедіна Зідана увійшли 23 футболісти без урахування Серхіо Рамоса. Капітан полетить разом з командою, але не зможе вийти на поле через дискваліфікацію, інформує офіційний Twitter Реала.

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Хамес Родрігес та Гарет Бейл не потрапили до списку обраних. Таким чином, обидва можуть більше не зіграти за Реал, адже ризикують покинути клуб. Не зіграє і Маріано Діас, в якого діагностували коронавірус.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті – Реал Мадрид пройде у п'ятницю, 7 серпня, на Етіхаді. Початок – о 22:00 за київським часом. Поєдинок на Сантьяго Бернабеу завершився перемогою підопічних Гвардіоли з рахунком 2:1.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Реал Мадрид Гарет Гарет Бейл Хамес Хамес Родрігес
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