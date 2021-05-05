Легендарный Арсен Венгер высказался об арбитраже в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов между английским Манчестер Сити и французским Пари Сен-Жермен.

"Поведение Фернандиньо в этом матче, должен сказать, мне не понравилась. Оно была провокационным.

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Если вы удаляете Ди Марию, то должны удалять и Фернандиньо. Таково мое мнение. Он уже должен был быть с желтой карточкой, а потом он провоцировал Ди Марию. Стоило удалить их обоих", – цитирует француза Daily Mail.

Напомним, что на 69-й минуте поединка Манчестер Сити – ПСЖ арбитр Бьорн Кюйперс удалил вингера гостей Анхеля Ди Марию. Аргентинец умышленно наступил на ногу Фернандиньо после небольшой потасовки между ними.

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