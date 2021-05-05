Легендарний Арсен Венгер висловився щодо арбітражу в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між англійським Манчестер Сіті та французьким Парі Сен-Жермен.

"Поведінка Фернандінью у цьому матчі, мушу сказати, мені не сподобалася. Вона була провокативною.

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Якщо ви вилучаєте Ді Марію, то повинні вилучити і Фернандінью. Така моя думка. Він вже мав бути з жовтою карткою, а потім він провокував Ді Марію. Варто було вилучити їх обох", – цитує француза Daily Mail.

Нагадаємо, що на 69-й хвилині поєдинку Манчестер Сіті – ПСЖ арбітр Бйорн Кюйперс вилучив вінгера гостей Анхеля Ді Марію. Аргентинець навмисне наступив на ногу Фернандінью після невеликої штовханини між ними.

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